1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Polizei/Andrzej Rembowski

Am Donnerstag haben Telefonbetrüger einen Mann aus Denkendorf (Kreis Esslingen) übers Ohr gehauen. Der Senior wurde um viel Geld erleichtert.















Ein Senior aus Denkendorf (Kreis Esslingen) ist am Donnerstag von Betrügern um mehrere tausend Euro erleichtert worden. Bereits in den vergangenen Tagen hatte der Mann laut Polizeiangaben mehrere Anrufe erhalten, in denen ihm ein Lotteriegewinn von mehreren zehntausend Euro in Aussicht gestellt worden war. Im Gegenzug war er dazu aufgefordert worden, zur Bezahlung angeblich anfallender Notargebühren Guthabenkarten eines App-Stores zu kaufen.

Mann schöpft zu spät Verdacht

Wie von den Betrügern verlangt, kaufte der Mann die Karten im Wert von mehreren tausend Euro am Donnerstag in unterschiedlichen Läden und gab den Anrufern die Codes zur Einlösung durch. Wenig später schöpfte der Senior Verdacht und verständigte die Polizei.