Vorfall in Denkendorf: Jugendliche fallen durch Gegröle auf – Haben sie auch Autos beschädigt?

Jugendliche fallen durch Gegröle auf – Haben sie auch Autos beschädigt?

1 Die Polizei beschäftigt sich mit einem Vorfall in Denkendorf. Foto: Patrick Seeger/dpa

Samstagnacht wurden in Denkendorf (Kreis Esslingen) drei parkende Autos beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.











Die Polizei ermittelt einen Fall von Sachbeschädigung in Denkendorf: Samstagnacht, gegen 23.30 Uhr, sind in der Goethestraße drei Autos durch bislang unbekannte Täter beschädigt worden.

Den Angaben zufolge konnte eine Zeugin beobachten, wie eine dreiköpfige Gruppe gegen die geparkten Fahrzeuge trat und hierbei „polizeifeindliche Parolen skandierte“, wie es im Bericht des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen heißt. Die alarmierten Polizeibeamten konnten nach einem weiteren Hinweis aus der Bevölkerung dann in der Nähe zwei Jugendliche stellen, die inhaltsgleiches Geschrei von sich gegeben hatten.

Inwieweit die beiden 18- und 19-Jährigen in Verbindung mit den beschädigten Autos stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es wird von einem Gesamtschaden von etwa 500 Euro ausgegangen.