Vorfall in Denkendorf: 15-Jähriger mit Messer bedroht – Passanten schlagen Angreifer in die Flucht

1 Die Polizei ermittelt nach der Bedrohung. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/Marius Bulling

Die Polizei ermittelt nachdem ein 15-Jähriger in Denkendorf (Kreis Esslingen) am Montagnachmittag mit einem Messer bedroht wurde. Die fünf unbekannten mutmaßlichen Angreifer flüchteten.











Link kopiert

Fünf unbekannte Jugendliche haben am Montagabend in der Neuhäuser Straße in Denkendorf (Kreis Esslingen) einen 15-Jährigen mit einem Messer bedroht. Er war gegen 21.30 Uhr mit einer 13-jährigen Begleiterin in einem Bus vom Flughafen nach Denkendorf unterwegs, berichtet die Polizei.

An einer Haltestelle in Wendlingen stiegen dann die unbekannten Jugendlichen zu. Zunächst unterhielten sich alle normal, doch nach dem Aussteigen in Denkendorf gerieten die Jugendlichen in Streit. Einer aus der Gruppe soll den 15-Jährigen aus noch unklaren Gründen provoziert haben und ihn dann mit einem Messer bedroht haben.

Passanten greifen ein – Gruppe flüchtet

Als Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden, ergriff die Gruppe die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den beteiligten Personen.