Vorfall in den USA: Auto fährt in Menge in New Orleans - Berichte über Tote

Auto fährt in Menge in New Orleans - Berichte über Tote

1 Die Hintergründe des Vorfalls in New Orleans sind noch unklar. (Symbolbild) Foto: Karl Merton Ferron/Baltimore Sun/TNS via ZUMA Press Wire/dpa

In New Orleans' beliebtem Ausgehviertel feiern Menschen ins neue Jahr. Plötzlich fährt ein Fahrzeug in die Menge. Die Rede ist von mehreren Toten.











Link kopiert

New Orleans - In der US-Südstaatenmetropole New Orleans ist es in der Neujahrsnacht Berichten zufolge zu einem tödlichen Vorfall gekommen. Im berühmten Ausgehviertel French Quarter sei ein Auto in eine Menschenmenge gefahren, berichteten örtliche Medien mit Verweis auf Behördenangaben. In ersten Berichten war von mehreren Toten die Rede. Es könnten mindestens zehn Menschen gestorben sein, und es gebe mindestens 26 Verletzte, berichtete der Lokalsender 4WWL und berief sich auf die Polizei.

Der US-Sender CBS News berichtete, dass es sich laut Augenzeugen um einen Laster gehandelt haben soll, der mit hoher Geschwindigkeit auf der Bourbon Street in die Menge gefahren sei. Anschließend sei der Fahrer demnach ausgestiegen und habe mit einer Waffe geschossen.

Die Polizei selbst gab noch keine offiziellen Informationen zu dem Vorfall heraus. Rettungskräfte waren mit einem großen Aufgebot vor Ort, wie Aufnahmen des Senders WWLTV zeigten. Laut einem Reporter des Senders ließ die Polizei zahlreiche Restaurants und Bars auf der Bourbon Street räumen und sperrte auch die Hauptstraße des Viertels weiträumig ab.