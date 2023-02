1 In Deizisau musste die Polizei eine Frau in psychischem Ausnahmezustand festgenommen werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

In einem Geschäft am Marktplatz in Deizisau (Kreis Esslingen) hat eine Frau randaliert und musste von der Polizei unter Einsatz von Pfefferspray kurzzeitig gefesselt werden. Offenbar war die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand.















Weil sie mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand war, randalierte eine Frau in Deizisau (Kreis Esslingen) so sehr, dass die Polizei sie in Gewahrsam nehmen musste. Wie ein Sprecher mitteilte, randalierte die 58-Jährige gegen 17 Uhr in einem Geschäft am Marktplatz und beleidigte darüber hinaus Angestellte und Passanten.

Als die Polizei eintraf, befolgte die Frau die Anweisungen der Beamten nicht und weigerte sich zudem, das Messer, das sie mit sich führte, wegzulegen. Die Polizisten setzten daraufhin Pfefferspray ein. In der Folge zog die Frau sich aus und wollte sich vom Ort des Geschehens entfernen, woraufhin sie mit Handschellen gefesselt und an den Rettungsdienst übergeben wurde. Da die Frau sich schließlich beruhigte, konnte sie in die Obhut von Angehörigen übergeben werden.