Vorfall in Böblingen

Zeugen finden am Mittwochabend in Böblingen einen 63-jährigen Mann auf, der mit schweren Verletzungen auf dem Gehweg liegt. Nun sucht die Polizei Zeugen.















Am Mittwochabend ist ein 63-Jähriger in der Freiburger Allee in Böblingen (Kreis Böblingen) schwer verletzt aufgefunden. Laut Polizeibericht bemerkten Zeugen gegen 23 Uhr den 63 Jahre alten Mann, der auf dem Gehweg Höhe der Eugen-Bolz-Straße lag. Sie leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und verständigten Polizei und Rettungskräfte. Wie der Mann zu den schweren Verletzungen kam, ist bislang noch nicht bekannt. Aufgrund dessen sucht das Polizeirevier Böblingen, Telefon 0 70 31 / 13 25 00, Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem vermeintlichen Unfallhergang oder Sturz des Mannes geben können.