Vorfall in Böbingen im Ostalbkreis

1 Gegenüber der Polizei zeigte sich die Mutter des Mädchens uneinsichtig. (Symbolbild)( Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Eine Frau bemerkt in Böbingen ein Kind in einem Auto, das schon sichtlich mitgenommen von der Hitze ist. Als sie den Fahrzeughalter nicht finden kann, befreit sie gemeinsam mit einer weiteren Frau das Mädchen aus dem Fahrzeug. Die Mutter zeigt sich uneinsichtig.















Link kopiert

Zwei Frauen haben am Mittwochnachmittag in Böbingen (Ostalbkreis) ein Kleinkind aus einem Auto befreit. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes geparkt und das Mädchen war bereits verschwitzt, hatte ein rotes Gesicht und schrie. Als die Mutter des Mädchens schließlich auftauchte, zeigte sie sich uneinsichtig.

Wie die Polizei meldet, bemerkte eine der beiden Frauen am frühen Nachmittag das bereits von der Hitze geschlauchte Kind im Inneren des Autos. Trotz der herrschenden Hitze war das Kind mit einer schwarzen Fleece-Decke zugedeckt. Die Frau alarmierte gegen 14.20 Uhr die Polizei und ging zunächst in ein angrenzendes Café, um dort nach der Mutter beziehungsweise dem Fahrzeughalter zu suchen. Als sie dort niemanden finden konnte, ging sie in einen angrenzenden Baumarkt und ließ den Fahrzeughalter ausrufen.

Mutter zeigt sich uneinsichtig

Danach ging sie zu dem Fahrzeug zurück, wobei sie nun von einer weiteren Zeugin begleitet wurde. Dieser gelang es schließlich, in einen kleinen Spalt des Fahrzeugfensters zu greifen und die Tür zu öffnen. Die beiden Frauen gaben dem Mädchen anschließend Wasser zum Trinken. Zwischenzeitlich traf auch die Mutter der Kleinen ein, die sich gegenüber den ebenfalls eingetroffenen Polizeibeamten uneinsichtig zeigte und angab, lediglich zwei Minuten weggewesen zu sein. Das Kind habe sie - trotz 27 Grad Außentemperatur – mit der schwarzen Decke zugedeckt, da dieses geschlafen habe. Die damit einhergehende Gefahr für das Kleinkind hatte sie offensichtlich nicht erfasst.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei: „Bei warmen Temperaturen niemals Kinder oder Tiere im Auto zurücklassen

Das Auto kann für Kinder oder Tiere zur tödlichen Falle werden und stellt eine große Gefahr dar. Wer sein Kind oder Tier bei Hitze im geschlossenem Auto zurücklässt, handelt verantwortungslos! Den Wagen im Schatten abzustellen und ein offener Fensterschlitz reichen nicht aus!

Tipps für Zeugen:

- Rufen Sie bei drohender Gefahr sofort die Polizei über 110 oder die Feuerwehr über 112

- Falls möglich, wirken Sie beruhigend auf das Kind oder Tier ein

- Dokumentieren Sie die Situation mittels Foto- oder Videobeweis

- Greifen Sie selbst ein, wenn Sie Lebensgefahr vermuten“