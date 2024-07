Vorfall in Beuren: 14-Jährige von Unbekanntem angegriffen – Anwohner greift ein

Vorfall in Beuren

1 Hinweise auf eine sexuell motivierte Tat liegen laut Polizei derzeit nicht vor. Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann / Eibner-Pressefoto

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag in Beuren eine 14-Jährige angegriffen. Ein Anwohner bemerkte den Übergriff und rief lauf von seinem Balkon, sodass die Jugendliche flüchten konnte. Der Unbekannte floh.











In Beuren ist am Dienstagnachmittag eine 14-Jährige von einem Unbekannten angegriffen und festgehalten worden. Nach Angaben der Polizei war die Jugendliche auf einem forstwirtschaftlichen Weg von einer Bushaltestelle bei der Therme in Richtung Karlstraße unterwegs, als es zu dem Angriff kam.

Der Unbekannte hielt sie fest und versuchte offenbar, die Jugendliche in eine Wiese zu ziehen. Hinweise auf eine sexuell motivierte Tat liegen laut Polizei aber derzeit nicht vor. Ein Anwohner bemerkte den Angriff, er machte sich daraufhin von seinem Balkon aus mit Rufen bemerkbar. Dadurch gelang der 14-Jährigen die Flucht. Auch der Unbekannte lief davon, er entkam unerkannt in Richtung Karlstraße. Die Polizei ermittelt.