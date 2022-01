1 Der Sohn soll wohl zu lange mit seinem Handy beschäftigt gewesen sein. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Ein Streit zwischen einer Mutter und ihrem Sohn wegen dessen Handynutzung ist dermaßen aus dem Ruder gelaufen, dass die Polizei anrücken musste.















Bad Neustadt an der Saale - Eine Mutter ist mit ihrem Sohn wegen dessen Handynutzung derart in Streit geraten, dass am Ende die Polizei in Unterfranken eingreifen musste. Die 37-Jährige habe ihrem Sohn vorgeworfen, dass er schon den ganzen Tag nur am Handy in der Wohnung in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) verbringe, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Sie habe dem Teenager daher am Freitag die weitere Nutzung des Geräts untersagen wollen - daraufhin habe sich ein heftiger verbaler Streit zwischen den beiden entwickelt.

Zunächst sei der Ehemann dazwischen gegangen, um die Auseinandersetzung zu beenden. Dennoch seien Mutter und Sohn danach weiter aufeinander losgegangen. So sei schließlich eine Streife gerufen worden.

Um eine weitere Eskalation der Situation zu vermeiden, habe sich die Mutter im Gespräch mit den Beamten bereit erklärt, die Nacht in einem anderen Haus bei Bekannten zu verbringen. Der Streit habe dadurch beendet werden können, erläuterte der Sprecher.