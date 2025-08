Vorfall in Baltmannsweiler: Aggressiver Mann beleidigt Kinder und Polizisten auf Spielplatz

Vorfall in Baltmannsweiler

1 Der Mann zeigte sich auch gegenüber der Polizei aggressiv: Er beleidigte die Beamten und versuchte, sie zu schlagen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein alkoholisierter 35-Jähriger sorgte am Dienstag für Aufsehen, als er laut Polizei Kinder auf einem Spielplatz in Baltmannsweiler beleidigte.











Ein 35-Jähriger soll am Dienstagnachmittag in Baltmannsweiler (Landkreis Esslingen) auf einem Fest- und Spielplatz in der Schorndorfer Straße mehrere Kinder und ihre Eltern beleidigt haben. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 15.50 Uhr. Der Mann soll sich auch teilweise ausgezogen haben.

Als die Polizei eintraf, war der stark alkoholisierte Mann dem weiteren Bericht zufolge bereits aggressiv und versuchte, die Beamten zu schlagen. Darüber hinaus habe er die Polizisten fortwährend beleidigt.

35-Jähriger zur Ausnüchterung über Nacht in Gewahrsamseinrichtung

Die Beamten des Polizeipostens Reichenbach hätten ihn festgenommen und ihn zur Beruhigung und Ausnüchterung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Esslingen gebracht. Nun erwarteten ihn gleich mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft, teilt die Polizei mit.