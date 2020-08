Für Abo-Kunden VVS-Treuebonus wird im Dezember ausbezahlt

Mit einem Treuebonus will der VVS den Abo-Kunden „Dankeschön“ dafür sagen, dass sie ihre Jahres- und Monatskarten in der Corona-Zeit nicht gekündigt haben. Doch wie kommen die Kunden an ihr Geld?