Vorfall in Aichtal: Unbekannter bricht in Einfamilienhaus ein

1 Nach dem Einbruch ermitteln Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Über die Terrassentür gelangt ein Einbrecher am Montag in ein Wohnhaus in Aichtal (Kreis Esslingen). Dabei entsteht ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Ob der unbekannte Täter auch etwas stiehlt, ist allerdings unklar.











Ein Einbrecher hat sich im Lauf des Montags Zugang zu einem Gebäude in der Fritz-Ruoff-Straße in Aichtal (Kreis Esslingen) verschafft. Einer Mitteilung der Polizei zufolge drang der Unbekannte zwischen 13.50 Uhr und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Grötzingen ein. Dazu soll er die Terrassentür aufgebrochen haben.

Anschließend durchsuchte der Täter das Innere des Gebäudes nach wertvollen Gegenständen. Nach seinem Einbruch entkam er, ohne bemerkt zu werden. Ob der Unbekannte etwas stahl, ist noch unklar. Fest steht jedoch der Sachschaden, der an dem Einfamilienhaus in der Fritz-Ruoff-Straße entstand. Dieser beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 2500 Euro. Inzwischen hat das Polizeirevier Nürtingen die Ermittlungen zu dem Vorfall in Aichtal-Grötzingen aufgenommen und sucht nach dem unbekannten Täter. Unterstützung erhalten die Nürtinger Beamten dabei von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei.