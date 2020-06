1 Der Rettungsdienst brachte den 37-Jährigen in eine Fachklinik. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Laut Polizei hat ein Zeuge beobachtet, wie ein 37-Jähriger vom Dach springen wollte. Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht.

Aichtal - Nach eigenen Angaben der Polizei hat es am Freitagmorgen um 10.30 Uhr einen Rettungseinsatz gegeben, bei dem Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort waren. Ein 37-Jähriger hatte laut Polizei versucht, aus dem zweiten Obergeschoss eines Wohngebäudes in der Straße Im Zeilfeld in Aich zu springen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Da der Mann von den Einsatzkräften nicht mehr gesehen werden konnte, breitete die Feuerwehr vorsorglich ein Sprungtuch aus. Um 13 Uhr konnten Beamten den Mann in einer Nachbargemeinde finden. Er wurde vom Rettungsdienst und unter polizeilicher Begleitung in eine Fachklinik eingeliefert.