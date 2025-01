Vorfall im Zug zwischen Nürtingen und Tübingen: Sexuelle Belästigung im Zug – Fahrgast wollte Frau an den Beinen berühren

1 Ein Fahrgast wollte eine Frau berühren. Foto: IMAGO/Elmar Gubisch

Ein Mann soll eine junge Frau im Zug zwischen Nürtingen (Kreis Esslingen) und Tübingen sexuell bedrängt und versucht haben, sie zu berühren. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben.











Link kopiert

- Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend in einem Zug zwischen Nürtingen (Kreis Esslingen) und Tübingen versucht, eine Reisende sexuell zu belästigen. Ersten Erkenntnissen der zuständigen Bundespolizei zufolge fuhr die 19-Jährige gegen 17. 20 Uhr mit dem Zug, als der Unbekannte nach dem Halt in Nürtingen neben ihr Platz nahm. Dabei soll er so dicht an die Reisende gerutscht sein, dass er sie mit seinem Oberkörper berührte, teilt die Polizei am Montag mit.

Polizei sucht Zeugen

Im weiteren Verlauf versuchte der mutmaßliche Täter nach derzeitigem Kenntnisstand, mehrmals den Oberschenkel der 19-jährigen Reisenden zu berühren. Die Frau habe den Mann daraufhin zur Rede gestellt. Nachdem er offenbar keine Reaktion zeigte, suchte sich junge Frau einen anderen Sitzplatz und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte soll zur Tatzeit eine blaue Jacke getragen und einen blauen Rucksack mit sich geführt haben. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die zuständige Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 / 87 03 50 entgegen.