Vorfall im Schwarzwald: Falscher Sprit im Tank – Urlauber nimmt Benzin in Tüten mit

1 Ein Urlauber tankt versehentlich Benzin statt Diesel und will diesen zurückgeben. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Ein Urlauber tankt im Schwarzwald versehentlich falschen Sprit und will das Benzin zurückgeben. Als das nicht klappt, entscheidet er sich für eine ungewöhnliche Transportlösung.











Link kopiert

Benzin statt Diesel: Nachdem ein Urlauber im Schwarzwald den falschen Sprit getankt hat, hat er ihn notdürftig in blaue Plastiktüten verpackt und mitgenommen. Der Spanier habe beim Tanken in Schiltach (Kreis Rottweil) noch rechtzeitig bemerkt, dass er fälschlicherweise Benzin genommen habe, teilte die Polizei mit. Also pumpte er kurzerhand Sprit wieder ab und füllte ihn in Kanister.

Mit den vollen Kanistern sei er dann in die Tankstelle gegangen und habe das Benzin zurückgeben wollen - ohne Erfolg. Wegen der folgenden Diskussion wurde die Polizei gerufen. Schlussendlich musste der Mann den Sprit zahlen.

Anschließend schüttete der Urlauber seinen Treibstoff aus den Kanistern in mehrere Plastiktüten und nahm ihn so mit. Wieso er keine Kanister benutzte und wie auslaufsicher seine Transportweise ist, konnte die Polizei nicht sagen.