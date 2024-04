Vorfall im Rhein-Neckar-Kreis: Schreie und Knallgeräusche – Junger Gamer sorgt für Polizeieinsatz

1 Ein Gamer hat im Rhein-Neckar-Kreis einen Polizeieinsatz ausgelöst (Symbolbild). Foto: IMAGO/Westend61/IMAGO/Elena Helade

Ein Gamer hat im Rhein-Neckar-Kreis einen kuriosen Polizeieinsatz ausgelöst. Er schrie während eines Videospiels so laut, dass Beamte schließlich an der Haustür klingelten.











Mit Wutschreien und Knallgeräuschen während eines Videospiels hat ein Junge in Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten hatten während einer Verkehrskontrolle die verdächtigen Geräusche aus einer Wohnung gehört, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Schnell stellte sich heraus, dass der Sohn der Bewohnerin lediglich „wenig Glück bei einem Videospiel hatte und daraufhin seinen Emotionen freien Lauf ließ“. Die Beamten wiesen auf den Lärm hin und fuhren von dem glücklicherweise ungefährlichen Einsatz davon.