Vorfall im Landkreis Esslingen: Auseinandersetzung vor Dönerbude sorgt für Polizeieinsatz

3 Eine Auseinandersetzung in Leinfelden sorgte am Freitagabend für einen Polizeieinsatz. Foto: SDMG

Am Freitag kommt es in Leinfelden (Kreis Esslingen) zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei rückt aus. Was bisher bekannt ist.











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Zu einer Körperverletzung, bei der laut Polizei „auch ein Messer zum Einsatz kam“, ist es am Freitagabend in Leinfelden (Kreis Esslingen) gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurde der Vorfall gegen 21.45 Uhr gemeldet. Alle Beteiligten seien noch vor Ort. Der Pressesprecher der Polizei betont, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Der genaue Hintergrund ist noch nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen.