Vorfall im Kreis Rastatt: Mann randaliert in Bus - Hunde beißen Polizisten

Ein 40-Jähriger ist mit seinen sechs Hunden, dafür ohne Fahrschein, in einem Linienbus in Kuppenheim unterwegs. Als die alarmierte Polizei eintrifft, eskaliert die Situation.











Ein Mann mit sechs Hunden soll in einem Linienbus in Kuppenheim (Kreis Rastatt) Polizisten angegriffen haben. Zwei Beamte sind bei dem Vorfall am Dienstag von den Hunden des Mannes gebissen und verletzt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Der 40-Jährige war den Angaben nach ohne Fahrschein unterwegs und verhielt sich aggressiv. Er soll die Polizisten geschlagen, getreten und beleidigt haben. Zudem soll er rechtsradikale Parolen geschrien haben. Beim Versuch, den Mann zu fixieren, wurden zwei Polizisten von den Hunden gebissen.

Unter starker Gegenwehr brachten mehrere Beamte den Mann laut Mitteilung auf das Revier. Unter anderem wurden bei ihm Marihuana und Pfefferspray gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille.