Vorfall im Kreis Göppingen: 45-Jähriger flüchtet vor Polizei und gefährdet Autofahrer

Die Polizei traf den Fahrer an seiner Wohnadresse an (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Als die Polizei einen 45-Jährigen Autofahrer kontrollieren will, flüchtet dieser offenbar. Auf seiner Flucht gefährdet er einen anderen Verkehrsteilnehmer.











Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Ebersbach (Kreis Göppingen) vor der Polizei geflüchtet. Wie die Behörde mitteilte, stellte eine Streife des Polizeireviers Uhingen gegen 10.20 Uhr einen Audifahrer fest, der während der Fahrt sein Handy bediente.

Als die Beamten versuchten, den Fahrer zu kontrollieren, flüchtete er vom Kreisverkehr Ebersbach/Reichenbach in Richtung der B10. Kurz darauf gefährdete er wohl der Polizei zufolge auf der B10 einen 56-jährigen Autofahrer, indem er diesem wiederholt dicht auffuhr.

Anhand des Kennzeichens gelang es der Polizei den mutmaßlichen Fahrer des Audis zu ermitteln. Dieser wurde kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen.

Der 45-Jährige räumte laut Polizei gegenüber Streife ein, gefahren zu sein. Einen Führerschein hatte der Verdächtige allerdings nicht. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.