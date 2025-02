Vorfall im Kreis Esslingen: Zwei Verletzte nach Streit in Unterkunft für Geflüchtete

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto /Horn/Benjamin Horn/ Eibner-Pressefoto

In einer Unterkunft für Geflüchtete in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) geraten zwei Männer aneinander und verletzen sich gegenseitig. Ein Zeuge kann eingreifen. Nun ermittelt die Polizei.











Einige Blessuren haben zwei Kontrahenten am Montagnachmittag nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Unterkunft für Geflüchtete im Bruckwasen in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) davongetragen.

Laut Angaben der Polizei geriet ein 19-jähriger Bewohner gegen 14.15 Uhr mit einem 21-jährigen Gast in Streit. Daraufhin soll sich eine Schlägerei zwischen den beiden Männern entwickelt haben.

Polizei ermittelt

Wie die Polizei mitteilt, ließen die Männer erst voneinander ab, als ein Zeuge hinzukam. Der 21-Jährige wurde verletzt vom alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik verbracht, der Jüngere konnte ohne medizinische Behandlung in der Unterkunft bleiben. Die Ermittlungen des Polizeiposten Plochingen dauern an.