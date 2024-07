Vorfall im Kreis Esslingen: Unbekannter zerkratzt in Nürtingen zwölf Autos

Unbekannter zerkratzt in Nürtingen zwölf Autos

1 Weitere betroffene Autobesitzer können sich bei der Polizei melden. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind in Nürtingen (Kreis Esslingen) mehrere geparkte Autos beschädigt worden. Der unbekannte Täter verwendete dabei einen spitzen Gegenstand. Nun sucht die Polizei Zeugen.











Link kopiert

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag in Nürtingen (Kreis Esslingen) insgesamt zwölf geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, standen die Fahrzeuge allesamt in der Gerberstraße.

Dort zerkratzte der Täter im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 6.45 Uhr am Freitag jeweils die zum Gehweg zeigende Seite der Autos mit einem spitzen Gegenstand. Bei einigen Fahrzeugen wurden auch die Außenspiegel demoliert.

Wie hoch die Sachschäden sind, die dabei entstanden, ist bislang unklar. Die Polizei bittet Zeugen und betroffene Autobesitzer, die den Vorfall noch nicht angezeigt haben, sich unter Telefon 0 70 22/9 22 40 zu melden.