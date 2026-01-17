Vorfall im Kreis Esslingen: Illegal gesprayt – Verdächtige flüchten in Auto mit abgeklebten Kennzeichen

1 Eine Polizeistreife machte die Tatverdächtigen dingfest. (Symbolbild) Foto: alexshadyk - stock.adobe.com/imago/Ralph Peters

Illegale Graffiti sollen drei junge Erwachsene in der Nacht auf Samstag in Oberboihingen (Kreis Esslingen) gesprayt haben. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen kurz nach der Tat dingfest machen und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Anwohner die drei Personen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren am späten Freitagabend gegen 23.30 Uhr, wie sie sich mutmaßlich an Verkehrszeichen in der Adalbert-Stifter-Straße zu schaffen machten und im Anschluss mit einem Auto davonfuhren.

Alarmierte Beamte überprüften daraufhin den Tatort und stellten dort frische Sprühereien an einem Stromverteilerkasten und einer Straßenlaterne fest. Im Rahmen der folgenden Fahndungsmaßnahmen entdeckte eine Polizeistreife das Auto der Tatverdächtigen in der Tachenhäuserstraße und hielt es an.

Polizeistreife greift Verdächtige auf – zweifache Anzeige

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich laut Angaben der Polizei heraus, dass die Kennzeichen vorne und hinten mit schwarzem Paketband abgeklebt waren.

Der 20-jährige Fahrzeughalter sieht nun neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffiti außerdem einer Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauch entgegen. Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden.