Die Polizei entdeckt auf einem Parkplatz im Alb-Donau-Kreis gegen 20 Uhr drei Jugendliche – einer davon macht sich auf seinem Roller aus dem Staub. Doch auf der schneebedeckten Straße kommt er nicht weit.

Dornstadt - Ein 16 Jahre alter Jugendlicher hat im Alb-Donau-Kreis gegen die Ausgangssperre verstoßen und versucht, der Polizei auf dem Roller davonzufahren. Auf der schneebedeckten Straße kam er jedoch nicht weit, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Polizeistreife hatte ihn und zwei andere Jugendliche demnach am Mittwochabend auf einem Parkplatz in Dornstadt entdeckt.

16-Jähriger ohne Führerschein

Der 16-Jährige flüchtete mit seinem Roller, die anderen beiden versuchten, zu Fuß zu entkommen. Der 15- und der 17-Jährige wurden ebenfalls schnell geschnappt. Alle drei müssen nun mit einem Bußgeld rechnen, weil sie ohne triftigen Grund nach 20.00 unterwegs waren und damit gegen die aktuellen Corona-Regeln verstoßen haben. Weil der 16-Jährige keinen Führerschein für den Roller besitzt, erwartet ihn außerdem eine Strafanzeige.