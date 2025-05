Vorfall beim Schopflocher Moor: Feuer unter geparktem Auto gelegt

1 Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Auto bereits im Vollbrand. Foto: dpa

Auf einem Wanderparkplatz bei Lenningen (Kreis Esslingen) haben Unbekannte Feuer unter einem Auto gelegt. Jetzt sucht die Polizei nach den Brandstiftern.











Auf einem Wanderparkplatz bei Lenningen (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch ein Auto in Brand geraten. Die Polizei geht von Vorsatz aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 15 Uhr hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, der unter einem geparkten Skoda Octavia Feuer bemerkt hatte. Der Wagen stand auf dem Parkplatz Torfgrube beim Schopflocher Moor. Als die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften eintraf, stand das Auto laut der Polizeibericht bereits in Vollbrand.

Auto brennt – Polizei vermutet Brandstiftung

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine unbekannte Person unter dem Auto Feuer gelegt und das Fahrzeug so in Brand gesetzt. Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 0 70 21/50 10. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf rund 12 000 Euro.