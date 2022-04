Vorfall beim Frühlingsfest in Stuttgart

1 Eine Frau wird auf dem Stuttgarter Frühlingsfest sexuell belästigt. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Beim Frühlingsfest in Stuttgart, das derzeit auf dem Cannstatter Wasen stattfindet, wird am Freitag eine Frau sexuell belästigt. Der Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts soll ihr unter anderem aufs Gesäß geschlagen haben.















Polizeibeamte haben am Freitag auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart (Bad Cannstatt) einen 25-jährigen Mann festgenommen. Er soll an einem Fahrgeschäft eine Frau belästigt haben.

Der Mitarbeiter des Fahrgeschäfts hatte nach Angaben der Polizei gegen 22.30 Uhr die Frau zu ihrem Platz geführt, fasste sie dabei zunächst an der Hüfte und am unteren Rücken an und schlug ihr anschließend noch aufs Gesäß.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.