Bedürftige zahlen künftig weniger für Bus und Bahn Neues Sozialticket ab dem 1. Mai in Stuttgart

An die 120 000 Menschen könnten in Stuttgart von einer Preissenkung profitieren. An dieser übt die Linke Kritik, denn städtische Beschäftigte fahren kostenlos, Empfänger von Wohngeld nicht.