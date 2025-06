Vorfall bei Plochingen: Zugpassagierin meldet entblößten Mann

1 Die Polizei stellte den 60-jährigen mutmaßlichen Exhibitionisten vor Ort fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Ein 60-Jähriger hat sich am Sonntagabend in Plochingen vor einem vorbeifahrendem Zug entblößt. Die Polizei konnte einen Verdächtigen ausmachen.











Ein 60-Jähriger hat sich offenbar am Sonntagabend in Plochingen (Kreis Esslingen) vor einem vorbeifahrenden Zug entblößt. Gegen 18 Uhr meldete eine Passagierin der Polizei, dass ein unbekleideter Mann an einem Parkplatz an der Filsallee in Richtung eines vorbeifahrenden Zuges gestikuliert habe, berichtet eine Sprecherin.

Der Zug war auf der Fahrt nach Stuttgart. Die Polizeibeamten trafen wenig später am beschriebenen Ort ein. Sie entdeckten dort einen Mann, der der Personenbeschreibung entsprach.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den Mann direkt vor Ort. Ob er gezielt Fahrgäste belästigen wollte, ist bislang unklar. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen rechnen.