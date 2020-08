1 Eine Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sven Hoppe

Die Flüssigkeit stellte sich bei einer kurzen Untersuchung als nicht gesundheitsschädlich heraus. Der Fahrer konnte seine Fahrt schließlich fortsetzen.

Neckartailfingen - Eine zunächst unbekannte, klebrige, Flüssigkeit ist laut Polizeiangaben am Freitagvormittag gegen 10:40 Uhr aus einem Tankwagen ausgetreten. Dieser war auf der B312 von der Anschlussstelle Filderstadt in Richtung Reutlingen unterwegs, als ein aufmerksamer PKW Fahrer der Polizei meldete, dass eine ölige Flüssigkeit auf die Fahrbahn tropfte. Der Tanklaster konnte auf der B312 in Höhe Neckartailfingen angehalten werden. Bei der polizeilichen Kontrolle vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein nicht ordnungsgemäß verschlossener Deckel ursächlich für das Austreten der Flüssigkeit war. Da zunächst nicht auszuschließen war, dass es sich dabei um einen gesundheitsgefährdeten Stoff handeln könnte, rückten Kräfte der Feuerwehr Neckartailfingen und der Verkehrspolizei Esslingen mit an. Durch Abklärungen beim Hersteller des Stoffes konnte dann aber in Erfahrung gebracht werden, dass die Flüssigkeit aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich ist und für die industrielle Herstellung von Bauschaum verwendet wird. Durch die Feuerwehr, die mit 3 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften an die Einsatzstelle kamen, wurde die Flüssigkeit mit Bindemittel aufgenommen. An der Fahrbahn entstand kein Schaden.

Der Fahrer konnte, nachdem der Deckel ordnungsgemäß verschlossen wurde, seine Fahrt fortsetzen.