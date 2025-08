Vorfall bei Golfevent in Bonn: FC Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß wohl in Krankenhaus gebracht

FC Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß wohl in Krankenhaus gebracht

Vorfall bei Golfevent in Bonn

1 Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München, wurde ins Krankenhaus eingeliefert (Archivfoto). Foto: Ulrich Gamel/Bildagentur kolbert/Ulrich Gamel

Sorgen um Uli Hoeneß: Bayern Münchens Ehrenpräsident soll laut einem Bild-Bericht in eine Klinik eingeliefert worden sein.











Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist am frühen Samstagabend offenbar wegen eines medizinischen Zwischenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll eine geplatzte Ader der Grund gewesen sein, dem 73-Jährigen gehe es aber den Umständen entsprechend gut. Dem Bericht zufolge habe Hoeneß die Klinik am Abend wieder verlassen können.

Während der Rekordmeister gegen Olympique Lyon (2:1) testete, war Hoeneß dem Bericht zufolge bei einem Golfevent auf Schloss Miel bei Bonn zu Gast. Auch Bayerns Präsident Herbert Hainer soll vor Ort gewesen sein. Schirmherr der Benefiz-Veranstaltung war Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender des Bayern-Hauptsponsors Telekom.