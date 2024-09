Vorfall bei Esslingen: Mann befriedigt sich selbst im Zug

1 Die Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Vorfall in einem Regionalzug bei Esslingen (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Bundespolizei ermittelt zu einem Vorfall, der sich am Dienstagmorgen in einem Regionalzug zwischen Esslingen und Stuttgart zugetragen haben soll: Ein Mann soll vor den Augen einer 55-Jährigen sein Glied manipuliert haben.











Link kopiert

Ein Mann soll sich in einem Regionalzug zwischen Esslingen und Stuttgart vor den Augen einer 55-Jährigen selbst befriedigt haben. Laut Polizei soll er sich am Dienstag gegen 6.40 Uhr beim Halt am Esslinger Bahnhof neben die Frau gesetzt haben. Der Unbekannte habe durch die Hose seinen Penis manipuliert, dabei die Passagierin angesehen und mehrfach gestöhnt. Er soll 30 bis 40 Jahre alt sein, kurze blonde Haare, Dreitagebart und buschige Augenbrauen haben. Er habe dunkle Stoffhosen, helles Oberteil, dunkles Jackett und womöglich Brille getragen. Die Bundespolizei bittet um Hinweise an Telefon 07 11 / 87 03 50.