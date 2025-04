Vorfall auf Nürtinger Bolzplatz: Schlägerei zwischen Jugendlichen – Polizei sucht Zeugen

1 Mehrere Jugendliche sind offenbar in Nürtingen aufeinander losgegangen (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa /Karl-Josef Hildenbrand

Am Montagabend kommt es auf einem Nürtinger Bolzplatz zu einer Auseinandersetzung: Mehrere Jugendliche gehen offenbar aufeinander los. Die Polizei sucht nun Zeugen.











Auf einem Bolzplatz in Nürtingen sollen am Montagabend mehrere Jugendliche aufeinander eingeschlagen und eingetreten haben. Wie die Polizei mitteilt, alarmierte ein Zeuge gegen 21.15 Uhr die Polizei und meldete die Auseinandersetzung im Bereich der Schule in der Mühlstraße. An der Auseinandersetzung sollen laut Angaben der Polizei 20 bis 30 Jugendliche beteiligt gewesen sein.

Nachdem die Jugendlichen dort offenbar aufeinander eingeschlagen haben sollen, flohen sie laut Angaben der Polizei zu Fuß und mit Fahrrädern in Richtung Festplatz und einem Mercedes in unbekannte Richtung geflohen sein. Die alarmierten Beamten konnten vor Ort niemanden mehr antreffen.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung kontrollierten die Beamten mehrere Personen und Fahrzeuge. Inwieweit die Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden.