Auktionshaus Eppli in Echterdingen Brief der Königin Elisabeth II. übertrifft Startgebot deutlich

Am Samstag gibt es im Auktionshaus Eppli in Echterdingen etwas mehr Aufregung als üblich. Grund ist die Versteigerung eines Briefs von Königin Elisabeth II. Am Ende kommt eine ordentliche Summe zusammen.