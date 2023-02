1 Neben der Waffe hatten die Männer auch sechs Schuss Munition dabei. Foto: Hauptzollamt Karlsruhe

Zwei Männer sind wegen eines geladenen Revolvers auf der Autobahn 5 nahe Forst (Kreis Karlsruhe) festgenommen worden. Beamte entdecken die Pistole Kaliber 357 Magnum in der Mittelkonsole bei einer Überprüfung des Fahrzeugs mit schweizerischer Zulassung an der Rastanlage Bruchsal-Ost, wie eine Sprecherin des Hauptzollamts Karlsruhe am Freitag mitteilte.

Bei der Durchsuchung am Dienstag fanden die Beamten auch sechs Schuss Munition. Da beide Männer keine Erlaubnis für die Waffe vorlegen konnten, wurden gegen sie Strafverfahren eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber im Auftrag der Staatsanwaltschaft von der Zollfahndung übernommen.