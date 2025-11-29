Vorfall an der Königstraße: Mann und Frau stehlen Kleidung und besprühen Mitarbeiter mit Pfefferspray

1 In einem Geschäft an der Königstraße in Stuttgart haben ein Mann und eine Frau offenbar geklaut. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein Mitarbeiter eines Geschäfts an der Königstraße will einen Mann und eine Frau aufhalten, die offenbar Kleidung stehlen wollen. Die Frau besprüht ihn mit Pfefferspray.











Link kopiert

Ein Mann und eine Frau haben offenbar am Freitagnachmittag in einem Geschäft an der Königstraße in Stuttgart geklaut und einem Mitarbeiter Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Gegen 18.10 Uhr beobachtete der 29-Jährige Mitarbeiter laut einer Mitteilung der Polizei einen Mann und eine Frau, wie diese das Ladengeschäft verließen, als der Alarm beim Ausgang ansprang. Der Mitarbeiter forderte den Mann auf, seinen Rucksack zu öffnen. Beim Blick in den Rucksack entdeckte der Mitarbeiter der Polizei zufolge mehrere neuwertige T-Shirts und Schuhe, bei denen es sich um mutmaßliches Diebesgut handelte.

Der 29-Jährige forderte beide Personen auf, zur Klärung des Sachverhalts mit ins Büro zu kommen. Der Mann versuchte zu flüchten und wurde von dem Mitarbeiter festgehalten. Die Frau sprühte dem 29-Jährigen daraufhin Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete gemeinsam mit dem Mann.

Beide Tatverdächtige waren der Polizei zufolge zwischen 35 und 40 Jahre alt. Der Mann war demnach zirka 1,90 Meter groß und dünn, hatte lichtes Haar und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, hellen Jeans und schwarzen Schuhen. Er hatte den Angaben zufolge einen schwarzen Rucksack dabei. Die Frau trug schwarze Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 89905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten.