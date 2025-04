Vorfall am ZOB in Nürtingen: Polizei trennt aufeinander einschlagende Männer mit Pfefferspray

Vorfall am ZOB in Nürtingen

Zwei Männer haben am Mittwoch in Nürtingen (Kreis Esslingen) aufeinander eingeschlagen. Die Polizei trennte die beiden Männer, musste dabei aber Pfefferspray einsetzen.











Am Mittwochabend sind zwei Männer am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Nürtingen (Kreis Esslingen) in eine handfeste Auseinandersetzung geraten. Die 24 und 35 Jahre alten Beteiligten gerieten gegen 18.20 Uhr in Streit, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Als die alarmierte Streife eintraf, schlugen sie bereits aufeinander ein und lagen dabei am Boden. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen, um den Älteren der beiden zu stoppen.

Nach der Trennung wurden beide Männer zur Dienststelle gebracht. Sie lehnten eine medizinische Behandlung ab und machten keine Angaben zum Vorfall. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie getrennt voneinander entlassen. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.