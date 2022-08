Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

Ein 43-jähriger Fahrgast ist am Stuttgarter Hauptbahnhof aggressiv geworden und hat offenbar einen Bahnmitarbeiter mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein polizeibekannter 43-Jähriger hat am Donnerstagmorgen am Stuttgarter Hauptbahnhof einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann soll nach Angaben der Bundespolizei zunächst im Bordbistro eines abfahrbereiten IC in Richtung Hamburg auf einen 19-jährigen Bahnmitarbeiter losgegangen sein, weil dieser ihm offenbar ein Getränk nicht aushändigte.

Der Zugchef des IC stellte den Aggressor anschließend zunächst im Zug und dann auf dem Bahnsteige 8 zur Rede. Der 43-Jährige ließ sich jedoch kaum beruhigen und zog unvermittelt ein Messer, mit dem er Stichbewegungen in Richtung des Zugchefs gemacht haben soll.

Polizei sucht nach Vorfall Zeugen

Als der Fahrgast flüchten wollte, brachten ihn der Zugchef und weitere Zeugen zu Boden. Dabei zogen sich der Bahnmitarbeiter und der Aggressor leichte Verletzungen zu. Alle Beteiligten konnten durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei noch vor Ort angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 87 03 50 bei der Bundespolizei zu melden.