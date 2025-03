Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof: 27-Jährige attackiert und beleidigt Bundespolizisten

Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

Eine 27-Jährige liegt in einen Schlafsack eingehüllt auf dem Boden des Warteraums am Stuttgarter Hauptbahnhof. Als Bundespolizisten sie kontrollieren wollen, eskaliert die Situation.











Eine 27 Jahre alte Frau soll am Samstagabend am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte während einer Kontrolle mehrere Bundespolizisten attackiert haben.

Wie die Polizei meldet, befand sich die 27-Jährige gegen 19.20 Uhr in einen Schlafsack eingehüllt auf dem Boden des Warteraums am Hauptbahnhof. Bundespolizisten entdeckten die Frau. Weil sie einen hilflosen Eindruck auf die Beamten machte, wollten sie die Frau kontrollieren. Während den polizeilichen Maßnahmen reagierte die 27-Jährige aufbrausend und zunehmend aggressiv. Dabei soll sie die Beamten beleidigt und sich körperlich gewehrt haben. Im weiteren Verlauf sei die Tatverdächtige in einer bedrohlichen Art und Weise auf die Beamten zugegangen, sodass die Polizisten der Frau Handfesseln anlegten.

Weil die Personalien der Beschuldigten nicht festgestellt werden konnten, sollte sie auf das Bundespolizeirevier gebracht werden. Dazu mussten die Beamten eine weitere Streife anfordern. Auf dem Weg dorthin soll die Tatverdächtige gegen das Schienbein eines Bundespolizisten getreten haben. Verletzt wurde der Beamten durch diesen Tritt nicht. Die Bundespolizei leitete die Ermittlungen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Nach Abschluss der polizeilicher Maßnahmen konnte die 27-Jährige ihren Weg weiter fortsetzen.