Kurioser Vorfall am Stuttgarter Flughafen Mann will mit Kettensäge in Flugzeug

Ein Mann will am Donnerstag mit einer Kettensäge im Handgepäck am Stuttgarter Flughafen in ein Flugzeug steigen – doch die Mitarbeitenden entdecken diese. Bei der Feststellung der Personalien kommt noch weiteres zum Vorschein.