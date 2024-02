Vorfall am Leonberger Bahnhof: Herumgeschrien und Leute bespuckt

Vorfall am Leonberger Bahnhof

1 Einsatz für die Polizei: Am Samstag geht es am Bahnhof in Leonberg mit einem 73-Jährigen durch. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Ein 73-jähriger Mann benimmt sich am Samstagmittag am Bahnhof in Leonberg daneben. Vor Ort trifft die Polizei nicht auf alle Geschädigten. Nun gibt es einen Aufruf.











Ein 73 Jahre alter Mann soll sich am Samstag gegen 15.40 Uhr am Leonberger Bahnhof danebenbenommen haben. Laut Polizeibericht habe er nicht nur herumgeschrien, sondern zudem auf Autos, Busse und Passanten gespuckt. Die Polizisten trafen vor Ort auf vier Geschädigte.

Zeugen zufolge sollen zwei weitere Geschädigte vor Eintreffen der Polizei in die S-Bahn beziehungsweise den Bus gestiegen sein. Das Polizeirevier Leonberg bittet weitere Zeugen und Geschädigte, sich unter Telefon 0 70 52/60 50 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.