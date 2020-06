Vorfall am Kirchheimer Bahnhof

Nach einem verbalen Streit kam es am Kirchheimer Bahnhof zu einer handfesten Auseinandersetzung bei der das Opfer auch mit einem Messer bedroht wurde.

Erst Schläge, dann Bedrohung mit einem Messer – ein 20-Jähriger geriet in der Nacht zum Samstag mit einer Gruppe Männer am Kirchheimer Bahnhof in einen handfesten Streit. Die Polizei sucht Zeugen.

Kirchheim/Teck - Zu einer handfesten Auseinandersetzung und Bedrohung mit einem Messer ist es in der Nacht zum Samstag am Bahnhof Kirchheim gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es gegen 1.10 Uhr am Bahnsteig, Gleis 2, zwischen einem 20-Jährigen und einer drei- oder vierköpfigen Gruppe zunächst zu einem verbalen Streit. Im weiteren Verlauf schlug ein bislang unbekannter Täter mit den Fäusten dem 20-Jährigen ins Gesicht. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Anschließend wurde der 20-Jährige noch durch eine weitere Person aus der Gruppe heraus mit einem Messer bedroht, wonach er auf den Bahnhofsvorplatz flüchtete.

Dort kam ihm ein Taxifahrer und weitere Personen zu Hilfe. Die Gruppe flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Jahnstraße beziehungsweise Innenstadt. Der erste, schlagende Täter, kann wie folgt beschrieben werden: ca. 165 cm groß, 18-20 Jahre alt, schlanke Statur, kurze schwarze Haare und hatte zur Tatzeit einen 3-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem grauen Pullover. Der zweite, messerführende Tatverdächtige, war ca. 180 cm groß, 20-25 Jahre alt, hatte schwarze Haare und trug einen schwarzen kurzen Bart. Er war bekleidet mit einem weißen Polo-Shirt der Marke „Ralph Lauren“, Jeanshose und dunklen Turnschuhen.

Die weiteren Personen der Gruppe waren ca. 170 cm groß und im Alter von 20-25 Jahren. Das Polizeirevier Kirchheim/Teck, Tel. 07021/501-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.