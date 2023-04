1 Die Polizei konnte den Mann festnehmen. (Symbolfoto) Foto: imago/Rainer Keuenhof

Am Mittwochnachmittag belästigt ein 67-Jähriger am Fischbrunnen in Plochingen (Kreis Esslingen) offenbar zwei 18-Jährige, eine der jungen Frauen fasst er an. Mehrere Zeuginnen schreiten ein.















Das Einschreiten mehrerer Zeuginnen hat dafür gesorgt, dass die Polizei in Plochingen (Kreis Esslingen) einen 67-Jährigen festnehmen konnte, der zwei junge Frauen sexuell belästigt haben soll. Den Angaben eines Sprechers zufolge bedrängte der deutlich alkoholisierte Mann am Fischbrunnen gegen 17.15 Uhr zwei 18-Jährige, mindestens eine soll er dabei auch unsittlich berührt haben. Eine Zeugin alarmierte daraufhin die Polizei, während mehrere Passantinnen eingriffen. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam, er musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Zudem wird gegen ihn eine Strafanzeige gestellt.