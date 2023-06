1 Ein 52-Jähriger muss sich wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen verantworten. Foto: picture alliance/dpa/Silas Stein

Ein 52 Jahre alter Fahrgast eines Regionalzugs hat am Freitag am Esslinger Bahnhof offenbar ohne Grund die Notbremse gezogen. Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen.















Ein 52-Jähriger hat am Freitag am Esslinger Bahnhof nach Angaben der Polizei ohne Grund die Notbremse in einem Regionalzug gezogen. Der Mann war am Freitagmorgen mit einem Regionalzug von Tübingen nach Osterburken gefahren. Bei der Einfahrt des Zuges am Esslinger Bahnhof betätigte der Beschuldigte laut Polizei offenbar die Notbremse des Zuges, ohne dass er dafür einen Grund nennen konnte. Als der Zug hielt, soll der Mann zuerst aus- und anschließend wieder in die Bahn eingestiegen sein.

Bundespolizei ermittelt in dem Fall

Alarmierte Einsatzkräfte trafen den Mann wenig später vor Ort an. Die Bundespolizei ermittelt jetzt, was der Anlass für die Betätigung der Notbremse war, die nur mit triftigem Grund gezogen werden darf. Den 52-Jährigen erwartet laut Polizei nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen.