Vorfall am Bahnhof Tübingen: Senior attackiert 19-Jährige brutal

Vorfall am Bahnhof Tübingen

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Eine 19-Jährige sitzt am Bahnhof in Tübingen neben einem 71-Jährigen auf einer Bank. Dieser packt sie und ringt sie zu Boden. Die Polizei rückt an.











Ein 71 Jahre alter Mann soll am Donnerstagmorgen am Bahnhof in Tübingen eine 19-Jährige brutal attackiert haben. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt, die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei meldet, saß die 19-Jährige gegen 5.30 Uhr auf einer Bank in der Bahnhofshalle, als sich der 71-Jährige neben sie setzte. Kurze Zeit später soll der Mann die Frau plötzlich am Ellenbogen gepackt und zu Boden gerungen haben. Anschließend habe er mehrfach auf die Frau eingeschlagen, wodurch sie leicht verletzt wurde.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung

Nach der Tat wandte sich die 19-Jährige an einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn, der die Polizei über den Vorfall informierte. Die Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen noch am Tatort antreffen und vorläufig festnehmen.

Auch im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen soll sich der Senior aggressiv verhalten haben, weshalb er in ein Klinikum gebracht wurde. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.