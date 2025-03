Vorfall am Bahnhof Plochingen: Zwei Männer gehen mit Schlagstock und Gürtel aufeinander los

1 Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer, die nach einem Streit in einer S-Bahn am Bahnhof Plochingen (Kreis Esslingen) mit einem Schlagstock und einem Gürtel nach ihrem jeweiligen Kontrahenten geschlagen haben.











Am Mittwochnachmittag sind in einer S-Bahn von Kirchheim unter Teck nach Plochingen (Kreis Esslingen) zwei Männer in einen Streit geraten, der am Ende am Bahnhof Plochingen in Handgreiflichkeiten mündete. Gegen 16.35 Uhr gerieten nach Angaben der Polizei ein 21-Jähriger und ein bislang unbekannter Mann in der Bahn zunächst verbal aneinander. Beide sollen sich gegenseitig bedroht und beleidigt haben.

Nach dem Aussteigen in Plochingen ging der 21-Jährige seinen Kontrahenten erneut verbal an. Daraufhin zog der Unbekannte einen Schlagstock und schlug in seine Richtung, traf ihn jedoch nicht. Der 21-Jährige schlug wiederum mit seinem Gürtel nach dem Angreifer. Erst anwesende Zeugen konnten die beiden trennen.

Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.