Vorfall am Bahnhof Plochingen: Frau bespuckt Reisende und tritt Polizistin gegen den Oberkörper

1 Die Beamten der Bundespolizei nahmen die 38-Jährige vorläufig fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Reisende sprechen am Mittwoch in Plochingen eine Streife der Bundespolizei an, weil sie von einer Frau angespuckt und beleidigt wurden. Als die Beamten die Verdächtige kontrollieren wollen, greift die 38-Jährige an.











Eine 38-jährige Frau hat am Mittwoch Reisende und Polizisten am Bahnhof in Plochingen (Kreis Esslingen) angegriffen. Nach Angaben der zuständigen Bundespolizei wurde eine Streife gegen 10.40 Uhr von zwei Personen angesprochen, die zuvor in einem Bus von einer Frau beleidigt und angespuckt worden waren.

Als die Beamten daraufhin die 38-jährige Verdächtige antrafen, soll die Frau sofort aggressiv aufgetreten sein. Sie griff den Angaben der Polizisten zufolge unvermittelt nach der Schutzweste einer Polizistin und trat der Beamtin mit dem Fuß gegen den Oberkörper.

Die Polizisten brachten die Frau daraufhin zu Boden und legten Handschellen an. Im Anschluss wurde sie wegen ihres psychischen Ausnahmezustandes in eine entsprechende Klinik eingeliefert.