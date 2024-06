Vorfall am Bahnhof in Reichenbach: Polizei sucht nach Angriff mit abgebrochener Flasche nach Zeugen

Vorfall am Bahnhof in Reichenbach

Nachdem Anfang Juni ein Streit am Bahnhof in Reichenbach (Kreis Esslingen) eskaliert war, hat ein 37-Jähriger seinen 23-jährigen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und ihm Stichverletzungen zugefügt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.











Nach einem Angriff am Bahnhof in Reichenbach (Kreis Esslingen) Anfang Juni sucht die Polizei nach Zeugen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei gerieten die beiden Männer am 6. Juni gegen 18.10 Uhr zunächst in einen verbalen Streit. Der Ältere beleidigte dabei offenbar die Mutter des Jüngeren. Als der 23-Jährige den 37-Jährigen zur Rede stellen wollte, zerbrach dieser eine Glasflasche an einem Automaten und griff den Jüngeren an. Der Vorfall wurde von der Bundespolizei gemeldet.

Der 23-Jährige konnte den ersten Angriff mit den Armen abwehren, zog sich dabei aber Schnittverletzungen an Armen und Oberkörper zu. Beim zweiten Angriff verletzte der 37-Jährige sein Opfer mit einem Stich in den Oberkörper. Schließlich stieß der Jüngere den Angreifer mit dem Kopf, woraufhin dieser abließ. Polizeikräfte trafen beide Männer am Tatort an und brachten den 37-Jährigen zur Dienststelle. Der Verletzte musste ins Krankenhaus. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, diese werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 07 11 / 87 03 50 zu melden.