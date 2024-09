Vorfall am Bahnhof in Balingen: Oralverkehr in aller Öffentlichkeit – Polizei rückt an

Oralverkehr in aller Öffentlichkeit – Polizei rückt an

Vorfall am Bahnhof in Balingen

1 Die Polizeibeamten rückten an und sprachen den Beschuldigten ein Platzverbot aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Drei Jugendliche beobachten am Dienstagabend ein Pärchen beim Oralverkehr. Sie nehmen ein Video davon auf und rufen die Polizei.











– Eine 45 Jahre alte Frau soll am Dienstagabend einen 50-jährigen Mann am Bahnhof in Balingen im Zollernalbkreis oral befriedigt haben – vor den Augen dreier Jugendlicher. Diese nahmen ein Video von der Szene auf und verständigten die Polizei.

Wie die Beamten mitteilen, hielten sich die beiden Beschuldigten gegen 20.35 Uhr am Bahnhof auf Höhe des Gleises 3 auf. Dort habe der 50-Jährige sein Glied entblößt, dabei soll die 45-Jährige ihn oral befriedigt haben. Drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren beobachteten das Geschehen und nahmen ein Video davon auf, bevor sie die Polizei verständigten.

Die Polizisten konnten das Pärchen noch vor Ort antreffen. Den Beschuldigten wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Zudem sehen sie einer entsprechenden Strafanzeige wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses entgegen.