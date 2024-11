Vorfall am Bahnhof Filderstadt: Feuerwerk auf Schienen sorgt für Ausfälle im S-Bahnverkehr

1 Der S-Bahnverkehr musste ausgesetzt werden, die Polizei konnte Verdächtige ausmachen. (Archivbild) Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Am Dienstagabend haben offenbar mehrere Jugendliche Feuerwerkskörper auf die Schienen der S-Bahn am Bahnhof Filderstadt geworfen. Der Zugverkehr musste unterbrochen werden, die Polizei ermittelte Verdächtige.











Link kopiert

Mehrere Jugendliche haben am Dienstagabend in Bernhausen offenbar Feuerwerkskörper auf Bahngleise geworfen und dadurch einen Brandalarm ausgelöst. Zeugen beobachteten nach Polizeiangaben gegen 19 Uhr, wie die Jugendlichen vom Dr.-Peter-Bümlein-Platz aus Böller in die S-Bahn-Unterführung warfen. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage aktiviert und die Feuerwehr rückte aus. Weil zunächst ein Brand nicht ausgeschlossen werden konnte, musste der Zugverkehr bis etwa 21 Uhr gestoppt werden. Die Feuerwehr stellte dann aber keine Schäden und keine Flammen fest. In der Nähe hat die Polizei dann mehrere 16 Jahre alte Jugendliche angetroffen, die wegen der Tat unter Verdacht stehen.

Ihnen wird Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemittel vorgeworfen. Hinweise auf mögliche weitere Beteiligte oder zum genaueren Hergang nimmt die Polizei unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 57 78 entgegen.