Zwei Personen bei Autounfall in Frickenhausen verletzt

1 Die Polizei eilte sofort zur Unfallstelle. Foto: Pixabay

Am Dienstagmittag hat ein Autofahrer in Frickenhausen (Kreis Esslingen) die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet. Dabei verletzten sich zwei Personen.

Frickenhausen - Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag im Frickenhausener Ortsteil Linsenhofen (Kreis Esslingen) leicht verletzt worden. Ein 39-Jähriger war laut Angaben der Polizei mit einem Krankentransportwagen kurz vor zwölf Uhr in der Straße Im Käppele unterwegs. An der Kreuzung mit der Theodor-Heuss-Straße missachtete er die Vorfahrt einer 52 Jahre alten Verkehrsteilnehmerin.

Durch die Kollision verletzten sich eine 20-Jährige sowie ein 30-jähriger Mann, die im Wagen der Frau mitfuhren – beide mussten vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro.