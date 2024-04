Vorfahrt missachtet: Radfahrer in Esslingen schwer verletzt

1 Nach einem Vorfahrtsfehler kollidierte ein Radfahrer mit einem Pkw und zog sich schwere Verletzungen zu (Symbolbild). Foto: Stock Adobe/Konstanze Gruber

Ein Radfahrer in der Pliensauvorstadt hat am Freitagvormittag die Vorfahrt eines Autos missachtet und stürzte auf die Motorhaube.











Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Esslingen davongetragen. Der 22 Jahre alte Radler war morgens auf einer Straße in der Pliensauvorstadt unterwegs, als er den Polizeiangaben zufolge an einer Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos missachtete. Beide stießen zusammen, der Radfahrer landete auf der Motorhaube des Pkw und stürzte anschließend zu Boden. Mit schweren Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.